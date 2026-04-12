A Sesto San Giovanni, nel tardo pomeriggio di oggi, sono stati trovati senza vita una donna di 82 anni e sua figlia di 50 anni all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio di via Rovani. I corpi sono stati scoperti in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. La ricostruzione dei fatti è in corso.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Sesto San Giovanni, trovate morte in casa madre e figlia: giallo in via Rovani

Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni vicino Milano, i corpi in decomposizione avanzataDue donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono state trovate morte in casa a Sesto San Giovanni dopo l’allarme dei vicini per cattivi odori.

Madre e figlia morte in casa a Sesto San Giovanni: ipotesi suicidio, trovato biglietto d’addioI cadaveri di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione a Sesto San Giovanni; una delle due avrebbe...