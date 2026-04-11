Una donna e sua figlia sono state trovate morte in una casa di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. I corpi sono stati scoperti dopo diversi giorni e si trovano in avanzato stato di decomposizione. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver reso noti dettagli sulle cause della morte. La scena del ritrovamento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

Due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono state trovate morte in casa a Sesto San Giovanni dopo l’allarme dei vicini per cattivi odori. I corpi erano in stato avanzato di decomposizione. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine, non è emerso nessun segno evidente di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. Giallo a Sesto San Giovanni, Milano La scoperta drammatica è stata effettuata in via Rovani a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. I corpi senza vita di due donne, madre e figlia rispettivamente di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti all’interno del loro appartamento. Il ritrovamento è avvenuto al quarto piano dello stabile nel quale alcuni condomini avevano segnalato il propagarsi di un forte odore, proveniente dall’abitazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni vicino Milano, i corpi in decomposizione avanzata

Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili.

Milano, madre e figlia trovate morte in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione(Adnkronos) – I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili...