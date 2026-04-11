Madre e figlia morte in casa a Sesto San Giovanni | ipotesi suicidio trovato biglietto d'addio

Due donne sono state trovate morte nella loro casa a Sesto San Giovanni. La madre, di 82 anni, e la figlia, di 50 anni, sono state trovate senza vita, con una delle due che aveva lasciato un biglietto d'addio. Le autorità stanno valutando l'ipotesi di un gesto autoinflitto, ma le cause esatte non sono ancora state confermate. La scoperta è avvenuta questa mattina durante una visita nell'abitazione.