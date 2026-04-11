Madre e figlia morte in casa a Sesto San Giovanni | ipotesi suicidio trovato biglietto d'addio
Due donne sono state trovate morte nella loro casa a Sesto San Giovanni. La madre, di 82 anni, e la figlia, di 50 anni, sono state trovate senza vita, con una delle due che aveva lasciato un biglietto d'addio. Le autorità stanno valutando l'ipotesi di un gesto autoinflitto, ma le cause esatte non sono ancora state confermate. La scoperta è avvenuta questa mattina durante una visita nell'abitazione.
I cadaveri di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione a Sesto San Giovanni; una delle due avrebbe lasciato un biglietto d'addio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sesto San Giovanni, cadaveri di madre e figlia trovati in avanzato stato di decomposizione. L’ipotesi di un doppio suicidioI vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori e per dell’acqua che scendeva...
Madre e figlia trovate morte in casa a Sesto San Giovanni vicino Milano, i corpi in decomposizione avanzataDue donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono state trovate morte in casa a Sesto San Giovanni dopo l’allarme dei vicini per cattivi odori.