Serie D il Vado vola a Lavagnese e stacca il Ligorna in classifica

Nel campionato di Serie D Girone A, il Vado ha conquistato una vittoria esterna contro il Lavagnese, con il risultato di 2-1. Questo risultato permette al Vado di allontanarsi dal Ligorna in classifica, consolidando la propria posizione nella zona alta della graduatoria. La partita si è svolta in trasferta e rappresenta un passo importante nella corsa verso la promozione.

La corsa verso la promozione nella Serie D Girone A vede il Vado distanziarsi ulteriormente dalla diretta grazie a un successo fondamentale ottenuto in trasferta contro il Lavagnese, terminato con un 2-1 per i visitatori. Con questo trionfo, la formazione ligure raggiunge quota 69 punti, consolidando il primato in classifica e portando il divario a quattro lunghezze rispetto al secondo classificato, il Ligorna, che ora si ferma a 65 punti dopo lo strappo in casa contro il Chisola, conclusosi sullo 0-0. Equilibri in classifica e sblocchi decisivi nel girone. Il competitivo del trentunesimo turno mostra dinamiche divergenti tra le squadre che lottano per le posizioni di rilievo e quelle impegnate nella lotta salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie D, il Vado vola a Lavagnese e stacca il Ligorna in classifica Vado, colpo di Stampi al Chisola: il Lavagnese resta nel limboAl campo del Chisola, dove il clima di tensione sportiva si mescola alla determinazione tipica delle sfide salvezza, il Vado ha sferrato un colpo... Vado-Ligorna: 1 punto decide il titolo e la promozioneLa domenica 15 marzo 2026 si trasforma in un palcoscenico di alta tensione per il calcio dilettantistico ligure, dove cinque sfide decisive delineano...