Folgore beffa nel finale L’Oltrepò annulla la festa

La serata allo Sportitalia Village si è trasformata in una sorpresa quando l’Oltrepò ha rimesso in discussione i piani di festa previsti. Dopo aver preparato l’evento, tutto sembrava pronto per celebrare un momento speciale, ma nelle fasi finali si è verificato un cambio di risultato che ha annullato le aspettative di un grande successo. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando i presenti senza la gioia prevista.

Oltrepò guastafeste. Era tutto pronto ieri sera allo Sportitalia Village per festeggiare la promozione in C della Folgore Caratese, ma non si era fatto i conti con l’orgoglio e la fame della formazione pavese che non regala nulla ai padroni di casa, gioca una partita gagliarda e strappa un punto che smorza in gola l’urlo dei 1.500 accorsi per godersi il passaggio nei professionisti. Attenzione, è una festa semplicemente rimandata magari già a questo pomeriggio quando il ChievoVerona dovrà necessariamente vincere a Venegono contro la Varesina per tenere il campionato aperto. Anche in caso di pareggio a Carate potranno scattare i caroselli in centro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folgore, beffa nel finale. L’Oltrepò annulla la festa Calcio Serie D, sfida all’Oltrepò. Folgore, è il momento più atteso. Una vittoria per conquistare la CTutto è apparecchiato alla perfezione affinché quello di oggi sia l’ultimo atto trionfale di una stagione fin qui dominata e che aprirà le porte... Matelica. Scandurra: "A Jesi la beffa nel finale»Il Matelica, privo di Marino squalificato e Pedrini infortunato, e senza mister Giuseppe Santoni in panchina (pure lui fermato dal giudice sportivo),...