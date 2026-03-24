Regina della D La Folgore Caratese s’illumina di nuovo viaggiando veloce verso la promozione

Continua inarrestabile la corsa-promozione della Folgore Caratese assoluta dominatrice del girone B della serie D. Domenica scorsa, in trasferta contro il Breno, è arrivata la sedicesima vittoria stagionale per la squadra allenata da Nicola Belmonte che a sei giornate dalla fine ha ben 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici (Milan Futuro e Chievo Verona). La scalata al primato è da considerare un grandissimo lavoro di gruppo: nella classifica marcatori (miglior attacco del campionato, con 46 gol realizzati), infatti, non c’è un vero e proprio bomber ma più calciatori andati a segno. Dalle otto reti di Eneo Gjonaj alle 7 di Luca Tremolada, centrocampista con tanta esperienza alle spalle in B tra Brescia, Modena e Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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