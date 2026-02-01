La Correggese deve vincere subito, sfruttando la partita in casa del Sangiuliano City. La squadra cerca di uscire dalla zona pericolosa, mentre il Lentigione continua a guidare la classifica con la sua marcia. La 22ª giornata di Serie D si apre con sfide importanti per tutte le squadre coinvolte.

La Serie D arriva alla 22ª giornata con il Lentigione sempre al comando della classifica e la Correggese impegnata per non retrocedere, in zona play-out. Entrambe oggi giocano in trasferta, in Lombardia, con fischio d’inizio alle 14,30. Lentigione. Elogi, solo e sempre elogi alla formazione di Ivan Pedrelli che ha 48 punti e che affronta il Rovato Vertovese, ottavo a 29. Il Rovato (neo promosso) in casa ha perso soltanto due volte, così come il Lenz ha perso due volte in trasferta. Ha colto in casa 19 punti sul totale di 29 e tra le mura amiche sa farsi valere. L’allenatore dei bresciani è Mauro Belotti, gli attaccanti doc sono Bertazzoli e Bertuzzi a quota 5 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: la Correggese, che adesso ha bomber Formato nel motore, deve svegliarsi e fare punti già oggi in casa del Sangiuliano City. Il Lentigione all’attacco del fortino del Rovato

