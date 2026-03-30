La Correggese rifila sei schiaffoni al Tuttocuoio

Nella partita tra Tuttocuoio e Correggese, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 6-0. La gara si è conclusa con sei reti segnate dalla squadra in trasferta, che ha schierato Desjardins tra i pali e diverse sostituzioni nel corso del secondo tempo. Il Tuttocuoio ha inserito in campo Alvarez Ortiz, Okoh, Rossi, Ostili e Sabatino come sostituti durante la ripresa.

TUTTOCUOIO 0 CORREGGESE 6 TUTTOCUOIO: Desjardins; Alvarez Ortiz (8’ st Del Peschio), Crasta, Fernandes (17’ st Okoh), Foresta; Di Natale (17’ st Rossi), Renda (30’ st Ostili), Sichi; Bonafede, Chiti, Coppola (21’st Sabatino). A disp.: Ricco, Fino, Grandinetti, Stankevicius.All.: Luciano Rocco Corsano. CORREGGESE: Mantini; Ghizzardi, Motti (2’ st Ben Driss), Giorgini (36’ st Carini), Ferraresi; Manuzzi (26’ st Tourè), Sacca, Galli; Formato (14’ st Barbuti), Siligardi (29’ st Toccaceli), Taparelli. A disp.: Narduzzo, Berni, Marino, Squarzobu. All.: Davide Marchini. Arbitro: Ambrosino di Nola (Fadale di Tivoli e Cutillo di Nichelino). Reti: pt 12’ Siligardi, 37’ e 38’ Saccà, 42’Formato; st 14’ Formato, 38’ Barbuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Correggese rifila sei schiaffoni al Tuttocuoio Articoli correlati Correggese, col Tuttocuoio devi crederciIl campionato di Serie D è giunto a sei giornate dal termine, senza che alcun verdetto sia stato pronunciato, anche se in coda il Tuttocuoio pare... La Castiglionese rifila tre schiaffi al LanciottoLANCIOTTO CAMPI 0 CASTIGLIONESE 3 LANCIOTTO CAMPI: Hila, Sellaroli (86’ Esposito Goretti), Galli, Preci, Moretti (64’ Lepri), Bambi, Pisco (35’...