Serie C Amaro Dhelios strappa un punto importante alla capolista Olimpia Pallavolo Bagnara

Nella partita di Serie C, Amaro Dhelios Reggio Calabria ottiene un risultato positivo contro la capolista Olimpia Pallavolo Bagnara, conquistando un punto importante. La squadra amaranto ha dimostrato determinazione e solidità, mettendo in difficoltà una formazione di vertice. Un risultato che evidenzia il valore e la crescita del team in un campionato competitivo, offrendo spunti interessanti per il prosieguo della stagione.

Capolavoro Amaro Dhelios Reggio Calabria. Gli amaranto, sovvertono qualsiasi tipo di pronostico e strappano un punto alla capolista Olimpia Pallavolo Bagnara. Termina 2-3 al Boccioni. Pubblico delle grandi occasioni per la società associata al network Sportspecialist con ricco gruppo dirigenziale.

