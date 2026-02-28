Sambenedettese-Livorno le pagelle amaranto | prestazione fiacca ma sufficiente

Nella partita tra Sambenedettese e Livorno, gli amaranto hanno mostrato una prestazione complessivamente deludente, giudicata comunque sufficiente dai commentatori. La squadra ha portato a casa un punto dopo una gara giocata senza particolare energia, lasciando il Riviera delle Palme con un risultato che potrebbe risultare utile in chiave playoff. La sfida si è conclusa con un pareggio senza emozioni forti.

Livorno, 28 febbraio 2026 - Gli amaranto portano in campo una prestazione un po' fiacca contro la Sambenedettese, sufficiente però per lasciare il Riviera delle Palme con un punto che potrebbe rivelarsi prezioso in ottica playoff. A pesare è stata l'assenza di Hamlili, con Odjer che non è riuscito a sostituire il suo lavoro in fase di impostazione, così come l'assenza di Di Carmine e del suo fisico sotto porta. La buona notizia però arriva dalla difesa che ha retto per l'intera durata del match facendosi trovare pronta concedendo poco agli avversari. Ecco le pagelle degli amaranto: Seghetti: 7 Altra grande prestazione per il portiere amaranto che sfodera grandi riflessi e si fa trovare sempre pronto dando sicurezza al reparto difensivo.