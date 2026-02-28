Serie C | Sambenedettese-Livorno 0-0 le pagelle | Seghetti salva il risultato centrocampo e attacco in difficoltà
Nella partita di Serie C tra Sambenedettese e Livorno, terminata 0-0, il portiere Seghetti ha contribuito a mantenere il risultato, parando alcune occasioni avversarie. La squadra ospite, meno aggressiva rispetto alle partite precedenti, ha evitato la sconfitta grazie anche alle imprecisioni degli attaccanti locali. La sfida si è svolta allo stadio Riviera delle Palme, senza reti né altre variazioni significative.
Il Livorno, allo stadio Riviera delle Palme, si accontenta del pari. 0-0 il risultato finale contro la Sambenedettese, con gli amaranto, meno propositivi rispetto alle ultime uscite, che devono ringraziare le imprecisioni degli attaccanti rossoblù per essere usciti indenni dalla sfida.Seghetti 7.
