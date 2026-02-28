Serie C | Sambenedettese-Livorno 0-0 le pagelle | Seghetti salva il risultato centrocampo e attacco in difficoltà

Nella partita di Serie C tra Sambenedettese e Livorno, terminata 0-0, il portiere Seghetti ha contribuito a mantenere il risultato, parando alcune occasioni avversarie. La squadra ospite, meno aggressiva rispetto alle partite precedenti, ha evitato la sconfitta grazie anche alle imprecisioni degli attaccanti locali. La sfida si è svolta allo stadio Riviera delle Palme, senza reti né altre variazioni significative.