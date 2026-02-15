Virtus Matera torna alla vittoria in Serie B Interregionale | 80-67 alla Dinamo Brindisi un passo verso la vetta

La Virtus Matera ha battuto la Dinamo Brindisi 80-67 al PalaSassi, riaprendo così le possibilità di avvicinarsi alla testa della classifica. La vittoria arriva dopo alcune partite senza successi e dà nuova energia alla squadra, che ha dimostrato determinazione fin dai primi minuti. La squadra di casa ha sfruttato bene le occasioni offensive, portando a casa un risultato importante.

La Virtus Matera piega la Dinamo Brindisi: un passo avanti nel campionato di Serie B Interregionale. La Virtus Matera ha ritrovato il successo nel campionato di Serie B Interregionale, superando la Dinamo Basket Brindisi con un netto 80-67 al PalaSassi di Matera. La vittoria, arrivata il 15 febbraio 2026, rappresenta un importante rilancio per la squadra di coach Miriello, che torna a sorridere dopo la recente battuta d’arresto in trasferta contro Monopoli. Primi Quarti di Attacco: La Virtus Impone il Ritmo. L’incontro si è aperto con un approccio aggressivo da parte della Virtus Matera, determinata a sfruttare il vantaggio del campo e a riscattare la sconfitta precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu La Dinamo torna alla vittoria: battuta Milazzo 74-67 al PalaZumbo La Dinamo rientra in campo con una vittoria importante, superando Milazzo 74-67 al PalaZumbo. LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere, vittoria e aggancio in vetta alla classifica Questa sera al PalaLeonessa di Brescia si gioca una partita importante tra la Germani e la Virtus Bologna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basket Academy – Virtus Matera sfida clou della domenica. Appello del capitano giallorosso Battaglia.; Catanzaro affonda la grande Matera e vola: 82-70 al PalaPulerà; Basket, serie B Interregionale, 20^ giornata, Virtus Matera sfida Dinamo Basket Brindisi al PalaSassi; Basket Serie B: cade Ragusa, la Viola vince e va in vetta in solitaria. Classifica e risultati. L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince MateraDopo lo stop di Manfredonia torna alla vittoria fuori casa l'Adriatica Industriale Corato, che liquida senza patemi l'ostacolo Matera imponendosi nettamente 50-85 dopo una partita dominata dall'inizio ... coratoviva.it BASKET SERIE B INTERR. GIR.F 25/26 IL PROGRAMMA DELLA VENTESIMA GIORNATA Ondatel Virtus Matera #matera #basketmatera #virtusmatera #BasketSerieB facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 20^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA DINAMO BASKET BRINDISI AL PALASASSI x.com