Rugby Serie A Elite | Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vetta

Nell’ottava giornata della Serie A Elite di rugby, il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria importante contro il Petrarca Padova, consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha messo in evidenza l’equilibrio tra le squadre e il livello di competitività del campionato italiano di rugby. Con questa vittoria, il Valorugby si issa in vetta alla classifica, confermando il suo ruolo tra le contendenti al titolo.

Si è conclusa l’ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e in vetta balza il Valorugby Emilia, che nella supersfida del weekend ha la meglio del Petrarca Padova. Petrarca che, ora, insegue al secondo posto appaiato a Viadana e al Rovigo, che nel pomeriggio non ha avuto problemi ad avere la meglio della neopromossa Biella. Il posticipo del “Mirabello” consegna una nuova capolista al campionato: il Valorugby Emilia supera 18-10 il Petrarca Rugby al termine di una sfida intensa e più equilibrata rispetto all’andata. I padroni di casa partono forte con la meta di Bigi trasformata da Hugo, ma il Petrarca resta agganciato grazie alla segnatura di Minozzi allo scadere del primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

