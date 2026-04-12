Durante la partita valida per la 32esima giornata di Serie A, disputata domenica 12 aprile, si sono verificati momenti di forte tensione tra i giocatori. La situazione è degenerata in una rissa furiosa, con alcuni calciatori che sono venuti alle mani. Il caos ha coinvolto più di un giocatore e ha interrotto temporaneamente il regolare svolgimento dell’incontro. La partita è ripresa dopo la calma, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti.

Momenti di forte tensione durante la partita valida per la 32esima giornata di Serie A, disputata oggi, domenica 12 aprile. Al termine del primo tempo, con i padroni di casa avanti 1-0, la partita è stata segnata da una rissa furiosa che ha portato all’espulsione di Domenico Berardi e Mikael Ellertsson. In Genoa-Sassuolo la tensione è esplosa negli ultimi istanti della prima frazione, quando Berardi ha avuto un acceso confronto con Stefano Sabelli dopo uno scontro di gioco. Le proteste si sono fatte sempre più animate, costringendo i compagni di squadra a intervenire per evitare il peggio, ma senza riuscire a riportare subito la calma. La scintilla e il caos nel tunnel.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, rissa furiosa durante la partita: “Sono venuti alle mani!”. Caos

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Scoppia una rissa durante la partita di hockey tra Canada e Francia: caos alle Olimpiadi InvernaliIn genere alle Olimpiadi non si vedono scene del genere, ma tra Canada e Francia il clima si è surriscaldato: tra Wilson e Crinon volano cazzotti.