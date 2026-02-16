Scoppia una rissa durante la partita di hockey tra Canada e Francia | caos alle Olimpiadi Invernali

Durante la partita di hockey tra Canada e Francia, Wilson e Crinon si sono scontrati, scatenando una rissa che ha portato al caos sul ghiaccio. La violenta colluttazione ha lasciato gli spettatori senza parole e ha interrotto bruscamente la partita, che fino a quel momento procedeva senza problemi. È raro assistere a scene del genere durante le Olimpiadi, ma questa volta il confronto tra le due nazionali è degenerato in una vera e propria zuffa.

In genere alle Olimpiadi non si vedono scene del genere, ma tra Canada e Francia il clima si è surriscaldato: tra Wilson e Crinon volano cazzotti.