Serena Brancale a Bari | folla travolgente per il ritorno a casa

Ieri pomeriggio nella libreria Feltrinelli di Bari si è tenuto un evento con la cantautrice locale, Serena Brancale, che ha presentato il suo ultimo album intitolato Sacro, uscito il 10 aprile. La cantante è stata accolta da una grande folla di fan che ha atteso il suo arrivo, creando un’atmosfera vivace all’interno del locale. L’incontro ha previsto un momento di autografi e di domande da parte del pubblico presente.

L’atmosfera all’interno della Feltrinelli di Bari è stata elettrica ieri pomeriggio, quando la cantautrice barese Serena Brancale si è fermata per incontrare il suo pubblico in occasione del lancio del nuovo disco Sacro, pubblicato lo scorso 10 aprile. Una folla eterogenea, che ha iniziato ad accumularsi davanti al punto vendita già dalle prime ore del mattino, ha accolto l’artista con un calore travolgente durante la sessione dedicata alle firme e ai ritratti fotografici. Il legame indissolubile tra l’artista e le proprie radici. Per Serena Brancale, questo appuntamento non ha rappresentato solo una promozione discografica, ma un vero e proprio rientro nelle proprie terre dopo aver portato la propria musica sulle scene nazionali durante l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serena Brancale a Bari: folla travolgente per il ritorno a casa Leggi anche: Intervista a Serena Brancale: "C'è tanta Bari in 'Sacro'. È una città viva ed elegante. E la gente è brillante" Serena Brancale a Sanremo 2026: il ritorno con la dedica “alla persona più importante della mia vita”Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me": la dedica alla persona... Serena Brancale a Radio Italia Live Speciale Sanremo 2026