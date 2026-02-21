Serena Brancale a Sanremo 2026 | il ritorno con la dedica alla persona più importante della mia vita

Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me": la dedica alla persona "più importante della mia vita".🔗 Leggi su Fanpage.it

"La canzone di Sanremo è per mia madre che non c'è più. Mia sorella sarà la mia direttrice d'orchestra". Parla Serena BrancaleSerena Brancale annuncia che la sua canzone a Sanremo è dedicata a sua madre, che non c’è più.

Serena Brancale a Sanremo 2026 con “Qui con me”: “Quest’anno porto solo la verità. Canto per mia madre”Serena Brancale torna a Sanremo e questa volta porta sul palco una canzone dedicata a sua madre.

Sanremo 2026: Serena Brancale arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

Video Sanremo 2026: Serena Brancale arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella
serena brancale a sanremoSerena Brancale a Sanremo 2026. X Factor, il fidanzato pugile, la morte della madre: «Ho fatto le GIF di mamma, sono un modo di tenerla in vita»Serena Brancale torna sul palco del teatro Ariston per la terza volta in carriera. Dopo l'esordio nelle Nuove Proposte a Sanremo 2015 e il debutto tra i Big a Sanremo 2025, ... leggo.it

Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026Il vincitore del Premio Lunezia per Sanremo 2026 è stato ufficialmente reso noto da Rai Radio 2. In questa nota la motivazione della scelta della Commissione, a pochi giorni dall’inizio del Festival ... radiowebitalia.it