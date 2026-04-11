Nella quarta puntata del Serale di Amici 25, registrata il 9 aprile e trasmessa il 11 aprile su Canale 5, è stato comunicato un eliminato. La puntata ha visto la partecipazione degli allievi in gara, con varie esibizioni e votazioni da parte della giuria e del pubblico. La decisione finale ha portato all’uscita di uno dei concorrenti, anche se il nome dell’eliminato non è stato ancora diffuso ufficialmente.

Amici entra nel vivo con la quarta puntata del Serale, registrata il 9 aprile e in onda sabato 11 aprile su Canale 5. Il talent di Maria De Filippi prosegue tra sfide, guanti e ballottaggi che coinvolgono gli allievi rimasti in gara. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv svelano l’andamento delle manche e i nomi dei ragazzi a rischio uscita. A poche ore dalla messa in onda sui social viene spoilerato il nome dell’ eliminato: scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. Ritorna una professionista al Serale di Amici 25 Serale Amici 25: ospiti e giudici della quarta puntata. Alla conduzione c’è l’ideatrice del format, Maria De Filippi. I giudici sono Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, chi è stato eliminato nella quarta puntata: lo spoiler

Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile.

Serale Amici, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, gli ospitiTutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 11 aprile: chi sono gli ospiti e chi sarà eliminato Sabato 11 aprile...

Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

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Stasera vi aspettiamo alle 21.20 su Canale 5 con la quarta puntata del Serale di #Amici25, tutti carichi - facebook.com facebook