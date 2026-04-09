Serale Amici 25 anticipazioni quarta puntata 11 aprile | chi è stato eliminato ospiti e giudici

Sabato 11 aprile va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25. La puntata prevede un’eliminazione tra i concorrenti, tre manche e la presenza di ospiti e giudici in studio. Le anticipazioni indicano che ci saranno sfide tra squadre e momenti musicali speciali durante la serata. Non sono ancora stati comunicati i nomi dei concorrenti eliminati o degli ospiti invitati.

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile. Un’eliminazione, le tre manche e gli ospiti in sfida. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it Serale Amici 25, anticipazioni terza puntata del 4 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 4 aprile. Serale Amici 25, le anticipazioni del 4 aprile: ospiti, giudici e chi è stato eliminatoIl 4 aprile torna il Serale di Amici 25 con una nuova puntata ricca di colpi di scena, sfide, ma anche momenti divertenti e tanti ospiti. Amici 25 | anticipazioni terza puntata | colpo di scena | ecco chi è stato eliminato Temi più discussi: Amici 25, anticipazioni terza puntata del serale: chi esce e chi rischia il ballottaggio; Amici 25, anticipazioni 4 aprile: il destino di Valentina e Caterina, chi sono gli altri eliminati?; Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Chi saranno i nuovi eliminati del Serale di Amici 25?. Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: ecco chi sono i 3 allievi al ballottaggio per l’eliminazioneSono appena terminate le registrazioni della quarta puntata del serale di Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi nel quale gi ... isaechia.it Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 11 aprile: gli ospiti e i guanti di sfidaAnticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 9 aprile 2026: cosa accadrà nel quarto serale? Gli spoiler sugli eliminati e gli ospiti ... ilsussidiario.net Amici, tutte le anticipazioni della nuova puntata del Serale - facebook.com facebook BUONGIORNO AMICI Oggi si registra la quarta puntata del serale di #Amici25 Siete pronti a scoprire cosa accadrà A questa sera x.com