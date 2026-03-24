Amici Serale Antonio Stillante parla dopo l’eliminazione | toccante rivelazione

Da anticipazionitv.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Serale di Amici 25  ha preso il via il 21 marzo 2026 e tra i protagonisti che hanno dovuto lasciare la scuola c’è Antonio Stillante. Il ballerino, terzo eliminato della serata dopo Opi e Michele Ballo, è tornato a parlare dell’esperienza vissuta, condividendo riflessioni e momenti significativi legati al suo percorso nel talent. Le rivelazioni di Rudy Zerbi sulla sua fidanzata: chi è L’eliminazione di Antonio al ballottaggio. Durante la prima puntata del Amici Serale, Antonio Stillante è finito al ballottaggio finale contro Emiliano Fiasco. I due hanno lasciato lo studio per attendere il verdetto in casetta, dove è stato comunicato l’esito definitivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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