Amici Serale Antonio Stillante parla dopo l’eliminazione | toccante rivelazione

Il Serale di Amici 25 ha preso il via il 21 marzo 2026 e tra i protagonisti che hanno dovuto lasciare la scuola c’è Antonio Stillante. Il ballerino, terzo eliminato della serata dopo Opi e Michele Ballo, è tornato a parlare dell’esperienza vissuta, condividendo riflessioni e momenti significativi legati al suo percorso nel talent. Le rivelazioni di Rudy Zerbi sulla sua fidanzata: chi è L’eliminazione di Antonio al ballottaggio. Durante la prima puntata del Amici Serale, Antonio Stillante è finito al ballottaggio finale contro Emiliano Fiasco. I due hanno lasciato lo studio per attendere il verdetto in casetta, dove è stato comunicato l’esito definitivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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La prima puntata del serale di #Amici25 ha ottenuto il 23,8% di share per un totale di 3.295.000 milioni di telespettatori L’anno scorso, la prima puntata di #Amici24, ottenne il 27,9% di share per un totale di 4.019.000 milioni di telespettatori. x.com