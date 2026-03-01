Amici niente Serale per i bergamaschi | Caterina Lumina terza Opi rimandato

Nella ventunesima puntata del talent condotto da Maria De Filippi, andata in onda domenica 1 marzo, i concorrenti bergamaschi non sono riusciti a conquistare il Serale. Caterina Lumina si è classificata al terzo posto, mentre Opi è stato rimandato e non ha avuto accesso alla fase successiva. La puntata si è conclusa con applausi, ma senza premi per i partecipanti orobici.

IL TALENT. Nella 21esima puntata del talent di Maria De Filippi (domenica 1 marzo) applausi ma nessuna maglia d'oro per i cantanti orobici. Don Joe promuove le esibizioni, al Serale vanno Nicola e Gard. Dopo le scorse due settimane di fermo, nella 21esima puntata di «Amici», il talent di Maria De Filippi in onda domenica 1 marzo su Canale 5, i bergamaschi in gara nel Canto sono tornati finalmente davanti alle telecamere. Non l'hanno spuntata però per quanto riguarda l'obiettivo numero 1: il passaggio al Serale. Caterina Lumina, 22 anni, originaria del capoluogo e trapiantata a Minorca (Spagna) con la sua interpretazione di «El Talisman» si è classificata terza, alle spalle di Elena e Lorenzo.