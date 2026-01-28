I Carabinieri Forestali di Sezze hanno sequestrato un grosso carico di rifiuti speciali in un capannone a Sabaudia. Durante un controllo, hanno trovato motori con olio, lamierati, radiatori, semiassi e parafanghi. L’operazione ha portato al sequestro di materiali che potevano rappresentare un rischio per l’ambiente. Ora le autorità indagano sulla provenienza e sulla gestione di quei rifiuti.

Un'importante operazione di controllo è stata portata a termine dai Carabinieri Forestali di Sezze, che hanno sequestrato rifiuti speciali, tra cui motori contenenti olio, lamierati, radiatori, semiassi e parafanghi all'interno di un capannone nel comune di Sabaudia. Durante il controllo, è emerso che i materiali, che appartenevano alla categoria dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, non erano conservati secondo le normative vigenti, rappresentando così un potenziale danno ambientale. Il piano d'azione dei Carabinieri Forestali. L'operazione, che ha visto la partecipazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Sezze, è stata il risultato di un'intensificazione delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il traffico illecito di rifiuti.

© Dayitalianews.com - Sezze, rifiuti speciali in un capannone: il sequestro dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola hanno sequestrato rifiuti speciali pericolosi, tra cui amianto, in un cantiere edile.

