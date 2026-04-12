Senza Lautaro è dura | il momento peggiore dell’Inter è coinciso con la sua assenza

L’Inter sta affrontando un momento difficile senza Lautaro Martinez, che si è infortunato. La squadra ha registrato una perdita stimata del 30% del proprio valore senza di lui. La partita in programma contro il Como sarà particolarmente complicata, dato che l’assenza dell’attaccante pesa notevolmente sulle possibilità della squadra. La presenza di Thuram potrebbe rappresentare una possibile alternativa, ma il gap lasciato da Lautaro si sente chiaramente.

In sua assenza l’Inter perde forse il 30% del proprio valore. A meno che Thuram. La ricaduta di Lautaro è come un calcio dove non batte il sole per un’ Inter attesa da una partita delicata quanto difficile in casa del Como di Fabregas. Per giunta domenica i nerazzurri scenderanno in campo al Sinigaglia dopo il Napoli, il quale vincendo a Parma potrà portarsi a -4 mettendo ulteriore pressione alla squadra di Chivu. Il tecnico romeno sa bene quanto i suoi fatichino ad esprimersi nel momento in cui si alza il livello di difficoltà, quanto accaduto quest’anno sta a confermarlo. Soprattutto quanto sia difficile per loro giocare in assenza del capitano, un facilitatore di gioco (fondamentale per una manovra più in verticale) e un leader non solo sul piano tecnico.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Senza Lautaro è dura: il momento peggiore dell’Inter è coinciso con la sua assenza Lautaro Martinez, c’è un’Inter con e senza di lui: i numeri del capitano nerazzurro spiegano il peso della sua assenzadi Redazione Inter News 24Lautaro Martinez, l’assenza del capitano nerazzurro pesa e lo dimostrano i suoi numeri e quelli dell’Inter: ecco il dato Il... Lautaro Martínez e l’Inter senza bussola: quanto pesa l’assenza del capitano?di Redazione Inter News 24Lautaro Martínez lascia un vuoto incolmabile nell’attacco dei nerazzurri dopo l’infortunio muscolare al polpaccio subito in...