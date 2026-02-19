Lautaro Martínez e l’Inter senza bussola | quanto pesa l’assenza del capitano?

Inter News 24 Lautaro Martínez lascia un vuoto incolmabile nell’attacco dei nerazzurri dopo l’infortunio muscolare al polpaccio subito in Norvegia. L’infortunio di Lautaro Martínez, il prolifico centravanti argentino classe ’97, patito sul famigerato campo sintetico del BodoGlimt durante i playoff di Champions League, rappresenta una vera e propria tegola per la stagione della Beneamata. Il capitano dovrà restare lontano dal rettangolo verde per un periodo non ancora del tutto quantificato, lasciando un vuoto tecnico e carismatico difficile da colmare in un momento cruciale. L’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida della prima squadra, si trova davanti a un rebus tattico non indifferente, in attesa di capire l’entità del fastidio al polpaccio del suo uomo simbolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, l'incognita Lautaro Martínez: l'assenza del Capitano che scuote la ChampionsLautaro Martínez si ferma a causa di un infortunio, lasciando l'Inter senza il suo attaccante più incisivo.

"Dimarco è assolutamente uno dei migliori terzini del mondo. Sta influenzando da solo il gioco. È sicuramente un vantaggio e stiamo cercando di sfruttarlo al meglio! Speriamo che possa mantenere questa forma fino alla fine della stagione". - Lautaro Martinez facebook