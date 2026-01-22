Senesi Juve a Spalletti piace molto il difensore del Bournemouth | la strategia della Vecchia Signora per l’acquisto La novità

La Juventus valuta un possibile acquisto di Senesi, difensore del Bournemouth apprezzato da Spalletti. Dopo un periodo di difficoltà fisiche, il giocatore è tornato a essere un punto di riferimento in Premier League. La strategia della società bianconera potrebbe prevedere un intervento a sorpresa per rafforzare la difesa, considerando anche le recenti prestazioni del calciatore. Un possibile cambio di scenario che potrebbe influenzare il mercato estivo.

Senesi Juve, il difensore piace a Spalletti, dopo i problemi fisici è tornato leader in Premier e la Juve valuta il colpo a sorpresa. La ricerca incessante di un rinforzo difensivo di spessore spinge lo sguardo della dirigenza della Juventus oltremanica, precisamente verso i ritmi intensi della Premier League. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, il ds Ottolini starebbe pensando seriamente a Marcos Senesi. Il centrale argentino, attualmente colonna portante del Bournemouth, rappresenta quel profilo di esperienza internazionale, aggressività e piede mancino naturale che Spalletti rincorre da tempo per blindare il pacchetto arretrato e offrire un’alternativa di livello a Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bremer Juventus, il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro: cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia SignoraLa Juventus si prepara al ritorno in campo di Gleison Bremer, il difensore brasiliano.

