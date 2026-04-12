Sempre più persone negli Usa considerano Trump un leader fuori controllo | la sociologa Theda Skocpol analizza la parabola del presidente

Negli Stati Uniti, sempre più persone vedono il presidente come un leader che agisce senza rispettare le norme e le convenzioni politiche. La sociologa ha analizzato il cambiamento nel modo in cui viene percepito, evidenziando come siano aumentate le critiche e le preoccupazioni riguardo al suo comportamento. La trasformazione della sua immagine pubblica si riflette nelle opinioni di una parte crescente della popolazione, che lo considera ormai totalmente “fuori controllo”.

Da nemico dell’ipocrisia della politica americana a leader totalmente “fuori controllo”. Gli ultimi sondaggi riguardanti Donald Trump parlano di un gradimento ai minimi della sua doppia esperienza alla Casa Bianca: sotto il 40%, in calo di 17 punti, più in basso di quanto fece registrare Joe Biden dopo il confronto tra candidati nel giugno del 2024. Numeri che appaiono ancora più disastrosi se si pensa che a novembre il tycoon dovrà affrontare le elezioni di midterm, mentre la pace in Medio Oriente appare oggi ancora molto lontana, il conflitto ucraino, che aveva promesso di fermare appena entrato in carica, è ancora in corso e si fanno sentire le conseguenze delle sue decisioni, dal caro prezzi a tutte le altre conseguenze della guerra dei dazi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sempre più persone negli Usa considerano Trump un leader fuori controllo”: la sociologa Theda Skocpol analizza la parabola del presidente Gli influencer Maga scaricano Trump, l’attacco del presidente Usa: “Sono persone stupide”La guerra in Iran non ha provocato solamente un calo di consensi nei confronti di Donald Trump ma alimentato anche numerosi malumori tra i... UniTre Chieti: la sociologa Eide Spedicato Iengo analizza “I volti della violenza”Martedì 17 marzo, nella sede dell’Unitre Chieti (via Filandro Vicentini 12) è previsto un importante incontro di approfondimento sociologico dal...