Martedì 17 marzo, presso la sede dell’Unitre Chieti in via Filandro Vicentini 12, si svolgerà un incontro dedicato all’analisi sociologica intitolato “Volti della violenza”. La sociologa Eide Spedicato Iengo interverrà per discutere di questo tema, offrendo approfondimenti e dati basati sulla sua ricerca. L’evento è aperto a tutti coloro interessati a conoscere aspetti e dinamiche legate alla violenza.

Martedì 17 marzo, nella sede dell’Unitre Chieti (via Filandro Vicentini 12) è previsto un importante incontro di approfondimento sociologico dal titolo “Volti della violenza”. L’appuntamento, in programma dalle ore 11:15 alle ore 12:45, vedrà come relatrice la professoressa Eide Spedicato Iengo, figura di spicco del panorama accademico e istituzionale del territorio.L’incontro si propone di esplorare le molteplici declinazioni della violenza nella società contemporanea, analizzandone le radici, le manifestazioni e l’impatto sui legami sociali. Attraverso la lente della sociologia, la professoressa Spedicato Iengo guiderà l’uditorio inuna riflessione profonda su un tema di estrema urgenza e complessità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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COMUNICATO STAMPA UNITRE Chieti: la sociologa Eide Spedicato Iengo analizza “I volti della violenza” CHIETI – Martedì 17 marzo 2026, presso la sede dell’Unitre Chieti in via Filandro Vicentini 12, si terrà un importante incontro diapprofondimento sociolo - facebook.com facebook