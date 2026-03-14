Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Irlanda batte la Scozia e ora tifa Inghilterra

Durante il Sei Nazioni 2026 di rugby, l’Irlanda ha sconfitto la Scozia e ora sostiene l’Inghilterra nella corsa al titolo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’Irlanda, che ha portato la squadra a una posizione di vantaggio nella classifica. La Scozia, invece, ha subito una sconfitta che riduce le sue possibilità di vincere il torneo.

Ne doveva restare una sola in corsa per il titolo e a regalarsi la chance di sognare almeno fino a questa sera è stata l’Irlanda, che in una spettacolare sfida all’Aviva Stadium di Dublino ha avuto la meglio di una Scozia spesso rinunciataria, ma che non ha alzato bandiera bianca fino quasi alla fine. E ora si dovrà attendere la sfida tra Francia e Inghilterra per sapere chi, tra Irlanda (ora a quota 19 punti) e Francia (a 16), vincerà il Sei Nazioni 2026. Avvio spettacolare tra Irlanda e Scozia, con quattro mete nei primi venti minuti. Dopo appena tre minuti sono gli irlandesi a colpire: pressione costante nella metà campo avversaria, touche sui cinque metri e palla che viaggia rapida fino a Jamie Osborne, che schiaccia tra i pali per il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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