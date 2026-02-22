Seconda e Terza Categoria Duello Ostellato-Codifiume l’Acli va a Guarda

Una partita tra Ostellatese e Codifiume ha determinato la leadership in Seconda Categoria, perché entrambe le squadre hanno ottenuto la stessa quantità di punti. La sfida ha visto un’intensa battaglia sul campo, con occasioni da gol da entrambe le parti. Nel frattempo, l’Acli si sposta a Guarda per un incontro decisivo. La classifica si sta definendo in modo più chiaro, mentre le squadre cercano di rafforzare le proprie posizioni.

In Seconda categoria i fari sono puntati sullo scontro al vertice tra Ostellatese e Codifiume, appaiate in classifica a quota 39 punti. Ieri ha sciupato un’altra chance la Dogatese, fermata sull’1-1 nell’anticipo dal Tresigallo: i gol nella ripresa, a Tani ha risposto Ferrari. In attesa delle gare di oggi, ci sono tre squadre prime in classifica, a testimonianza del grande equilibrio che regna nel girone L. Dietro proverà a reinserirsi anche il San Bartolomeo, che dopo gli ultimi passi falsi farà visita al Balça Poggese; incrocio playoff tra Sangiovannese e Frutteti, separate da quattro punti, mentre la sfida tra Amici di Stefano ed Argentana è tra le principali deluse del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda e Terza Categoria. Ostellato frena, Dogato sorpassa?A causa delle piogge intense degli ultimi giorni, molte partite di Seconda e Terza Categoria rischiano di non essere giocate.

Terza Categoria. Berra in fuga, Acli San Luca e Guarda inseguono a meno seiNel girone ferrarese di Terza Categoria, il Berra si è confermato in testa con una lunga fuga, mostrando una presenza costante e determinata.

Seconda e Terza Categoria. Tris Ostellatese a Goro. L’Acli ferma il BerraIn Seconda categoria cambia poco o nulla in testa alla classifica, anche se il San Bartolomeo perde terreno rispetto alle prime due. L’Ostellatese rispetta i pronostici e passa 3-1 sul campo del Ricci ... ilrestodelcarlino.it

