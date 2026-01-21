SECONDA categoria nel girone b ennesima vittoria della polisportiva trecastelli L’Ankon Dorica vola a +15 sulle inseguitrici | mette le mani sulla promozione

Nella sedicesima giornata di Seconda Categoria, la Polisportiva Trecastelli ottiene un’altra vittoria nel girone B. Con questa prestazione, l’Ankon Dorica si mantiene saldamente in testa, aumentando il vantaggio sulle inseguitrici a 15 punti. La squadra si avvicina così alla promozione, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando continuità di risultati.

L’ennesima vittoria della Polisportiva Trecastelli nel girone B è la notizia del giorno nella sedicesima giornata di Seconda Categoria, prima del girone di ritorno. Il Trecastelli dilaga in casa contro il VF Adriatico, battuto 5-1 con col di Rossini e doppiette di Penacchini e Carboni, quest’ultimo giocatore che nasce centrocampista (anche di Vigor Senigallia e Barbara in Eccellenza) ma ormai segna come il più navigato degli attaccanti: sono 12 i suoi centri in appena 16 giornate, elemento decisamente di categoria superiore. Diventano così 13 le vittorie in 16 partite, con 3 pareggi, ma nemmeno questa volta la squadra di mister Casucci riesce ad allungare: vince ancora infatti anche il Real Mombaroccio, che si impone 2-1 in casa sul Pian di Rose e resta a 4 punti in una classifica che sembra ormai essere una lotta a due per l’unica promozione diretta in Prima: la terza in graduatoria (Gradara), infatti, a 14 punti, sembra ormai fuori dai giochi forse anche per il secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Trecastelli è super. Ankon Dorica in vetta

Seconda categoria, i tre gironi delle squadre anconetane hanno padroni assoluti all’ultima giornata dell’anno. Trecastelli, Ostra Vetere e Ankon al comandoSi conclude il campionato di Seconda Categoria 2025, con Trecastelli, Ostra Vetere e Ankon in testa nei rispettivi gironi.

