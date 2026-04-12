Recenti episodi mostrano che anche tra gli animali si verificano conflitti e lotte, mettendo in discussione l’idea che la violenza sia un fenomeno esclusivamente umano. Questi comportamenti vengono osservati in diverse specie, senza coinvolgere motivazioni morali o sociali, ma semplicemente come parte dei loro istinti naturali. Tali fatti si aggiungono alle discussioni sulla natura degli esseri viventi e sulla loro capacità di coesistere pacificamente.

Secondo Jean Jacques Rousseau, che uno stinco di santo certo non era, l’uomo è buono per natura. A corromperlo e a farlo diventare malvagio, facendogli perdere la sua semplicità e ingenuità naturale è la civiltà, quell’insieme di sovrastrutture culturali create dal progresso e che gli si sono appiccicate addosso come una seconda natura. È in questo preciso momento della storia occidentale che nasce il mito del “buon selvaggio”, che avrebbe ispirato non poche delle utopie che hanno attraversato, con esiti spesso tragici, gli ultimi due secoli e mezzo della nostra civiltà. Di qui il proposito di un “ritorno alla natura”, che ha ispirato ideologie e politiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se perfino gli animali si fanno la guerra...

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