Il regista di Red, noto per il suo lavoro su One Piece, ha espresso un avvertimento riguardo al futuro degli anime. Ha dichiarato che se l'industria si concentrerà esclusivamente sugli adattamenti di manga e franchise già affermati, rischierà di perdere la sua varietà e creatività. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito sul ruolo degli originali e delle nuove opere nel settore.

Nel cuore dell'industria anime, dove franchise e adattamenti dominano il mercato, si alza una voce fuori dal coro. È quella di Goro Taniguchi, regista affermato e autore di successi globali, che oggi sceglie una strada diversa, più rischiosa ma profondamente personale. Goro Taniguchi, regista di One Piece Film: Red, difende l'importanza delle opere originali nell'industria anime. Con il nuovo film Paris ni Saku Étoile, critica la dipendenza dagli adattamenti e invita a preservare creatività e identità autoriale. Taniguchi contro la "comfort zone" degli adattamenti Dopo aver firmato uno dei film anime di maggior successo come One Piece Film: Red, Goro Taniguchi torna al centro del dibattito con una posizione netta: l'industria non può sopravvivere affidandosi esclusivamente agli adattamenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, il regista di Red lancia l'allarme: "Se si fanno solo adattamenti, gli anime sono spacciati"

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La seconda stagione del live action di One Piece è appena uscita, ma la serie è ancora solo all’inizio rispetto all’enorme storia raccontata nel manga. Facendo due conti in base al punto in cui è arrivata la trama su Netflix, finora sono stati adattati circa 154 cap - facebook.com facebook

Io capisco l'entusiasmo di un certo pubblico per il live action di One Piece e non credo che abbia senso provare a ridimensionarlo o, in qualche modo, sminuirlo. Da un punto di vista puramente critico, però, è difficile sorvolare sui tanti problemi della serie. Dall x.com