Il giornalista osserva come sia possibile esibire con libertà opere d’arte, anche di stato, e si chiede perché questa possibilità non venga mostrata più apertamente. L’attenzione si rivolge al lavoro del direttore Carmelo Caruso, riconosciuto per il suo stile brillante e raffinato, attualmente impegnato sulla Biennale e sui temi legati alla libertà dell’arte pubblica.

Al direttore - Apprezzabile come sempre Carmelo Caruso, squillante e brillante ed elegante, ora sulla Biennale e sulla libertà dell’arte (purtroppo di stato). Dubito solo che l’invocato Gogol, e anche Puskin, Esenin, Achmatova, Bulgakov e financo Majakovskij avrebbero partecipato al padiglione russo delle anime stramorte. Forse gli slavofili Paolo “Norskij” e Dostoevskij, che non è male, ma c’è un forse. Ribadisco che la modestia del conflitto aperto e non burocratico dovrebbe sostituire la rischiosa grandiosità della “lutte finale” tra i Duellanti della Nuova Egemonia Culturale. A Buttafuoco dimostrare e praticare una fin troppo corazzata indipendenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se si può stare con la libertà dell’arte, perfino di stato, perché non darlo a vedere?

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