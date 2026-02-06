Mercoledì sera, alle 19.50, una telefonata arriva alla centrale del 112 in Toscana. È un giovane di 22 anni, Hajdar Kola, che dice che sua sorella sta male e chiede aiuto. Quando gli operatori chiedono di più, Hajdar cita un numero, il 168, e sembra confuso. Poco dopo, le forze dell’ordine scoprono che la famiglia Kola è stata sterminata. La tragica scoperta avviene poco dopo aver ricevuto quella chiamata. La polizia indaga ora su cosa sia successo davvero in quella casa.

Mercoledì 4 febbraio 2026, poco prima delle 20, alla centrale del 112 toscano arriva una chiamata disperata da Hajdar Kola, 22enne di origini albanesi: "Mia sorella sta male, non sappiamo cos'ha". La sorella Xhesika (Jessica), 15 anni, è priva di sensi nella sua stanza a Rughi (frazione di Porcari, Lucca). In casa ci sono anche i genitori, Arti (48) e Jonida (43). Durante la telefonata, come riporta Repubblica, la situazione peggiora: l'operatrice sente svenire prima i genitori, poi lo stesso Hajdar, che fa in tempo a dire l'indirizzo " via Galgani al numero 168 " prima di perdere conoscenza. Errore fatale: il civico corretto è 186 (a circa 300 metri di distanza), forse confuso per l'effetto del monossido di carbonio già in circolo dalla caldaia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia sterminata, il tragico errore al telefono: "Numero 168"

Approfondimenti su Hajdar Kola

Questa mattina a Rughi, vicino a Porcari, una famiglia di quattro persone è stata trovata morta in casa.

Nel 2025, WhatsApp introdurrà una nuova funzionalità che permetterà di visualizzare i nomi utente, o username, durante la ricerca di numeri sconosciuti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Hajdar Kola

Argomenti discussi: Papà Arti, mamma Jonida e i figli Hadjar e Xhesika: famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime; Lucca, famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Cos'è successo; Quattro morti per monossido, una famiglia sterminata: a Porcari nel 1992 ci fu una strage analoga a quella di Rughi; Tragico in Italia/Scompare una famiglia albanese, perdono la vita i genitori e due figli, di 15 e 22 anni.

Famiglia sterminata dal monossido, a Porcari nel 1992 la tragedia della famiglia MalancaAl Poggetto morirono l'autista di scuolabus Raffaello, la moglie Piera Calistri e le loro due figlie. Un parcheggio ora porta il loro nome ... luccaindiretta.it

Quattro morti per monossido, una famiglia sterminata: a Porcari nel 1992 ci fu una strage analoga a quella di RughiIl drammatico precendente a Porcari (Lucca) dove una famiglia è stata uccisa dal malfunzionamento della caldaia: 34 anni fa era accaduto qualcosa di molto simile. Il sindaco: «Non abbiamo mai dimentic ... corrierefiorentino.corriere.it

Un'intera famiglia sterminata, una tragedia per cui sembra inevitabile domandarsi: si sarebbe potuta evitare A due giorni dall'accaduto, emergono nuovi dettagli su cosa sia successo mercoledì 4 febbraio in quella casa di Rughi, frazione di Porcari (Lucca). La facebook

Quattro morti per monossido, una famiglia sterminata: a Porcari nel 1992 ci fu una strage analoga a quella di Rughi x.com