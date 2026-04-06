Lunedì 6 aprile 2026, sulla strada statale 106, si è verificato un grave incidente tra un SUV e un’utilitaria, che ha causato il ferimento di cinque persone. Alcune delle ferite sono risultate gravi. L’impatto ha provocato anche il collasso della viabilità nella zona, creando disagi e rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione.

Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, a causa di un violento scontro tra un suv e un’utilitaria avvenuto lunedì 6 aprile 2026 a Corigliano-Rossano. L’incidente è accaduto sulla Statale 106, in località Torricella, nei pressi del ristorante La Pietra. La dinamica ha il ribaltamento del veicolo più grande, trasformando un tratto della carreggiata in un punto critico per la viabilità locale. I soccorsi del 118 hanno agito con prontezza, stabilizzando i coinvolti e trasportandoli verso gli ospedali della zona. L’evento non è l’unico a turbare la sicurezza stradale di questa Pasquetta. Altri due sinistri, sebbene di entità minore, sono stati registrati in diverse aree della regione: uno a San Fili lungo la Statale 107 e un altro a Falerna, sulla Statale 18 Tirrenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento sulla 106: 5 feriti e collasso della viabilità

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