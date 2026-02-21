Brescia scontro sulla Provinciale | 2 giovani feriti strada bloccata

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera lungo la Provinciale 237 a Vestone, in provincia di Brescia. La causa è stata una manovra azzardata che ha portato a uno scontro frontale tra due automobili. La strada è stata subito chiusa al traffico, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un violento scontro tra due veicoli si è verificato nella serata di ieri a Vestone, in provincia di Brescia, lungo la strada Provinciale 237, all’altezza della località Gargnà. Due giovani, un ragazzo di 19 anni e una donna di 29 anni, sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma l’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione e la temporanea chiusura della strada, causando code e rallentamenti in entrambe le direzioni. L’allarme è scattato intorno alle 18:50 di venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu

Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla Provinciale

