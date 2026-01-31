Incidente a Modena scontro frontale tra auto | morto bimbo di 6 anni e 3 feriti Grave il papà

Un grave incidente si è verificato oggi a San Possidonio, in provincia di Modena. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari. Un bambino di 6 anni ha perso la vita. Il papà di 48 anni e altre due persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Incidente oggi a San Possidonio, in provincia di Modena: a seguito dello scontro tra due auto all'incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, un bambino di 6 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui il papà di 48 anni.

