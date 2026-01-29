Incidente sull' A1 camion in fiamme in galleria | code e disagi Poi la riapertura
Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada A1, poco dopo le 15. Un camion è finito in fiamme nella galleria “Le Croci”, tra Calenzano e il bivio della variante di Valico. La presenza del veicolo in fiamme ha causato lunghe code e disagi lungo la corsia. Dopo alcune ore di chiusura, la strada è stata riaperta, ma il traffico resta molto rallentato.
Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, a seguito del quale un camion è andato a fuoco nella galleria "Le Croci", subito dopo Calenzano (Firenze) e prima del bivio della variante di Valico. L'autostrada del Sole è stata bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze. La circolazione verso Nord è stata bloccata per tutto il pomeriggio. Si sono registrati 8 km di coda nel tratto bloccato e altrettanti tra Firenze Impruneta e Calenzano. L'incendio del mezzo pesante (un camion frigorifero di frutta) è stato spento prontamente dai vigili del fuoco. Circolazione ripresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
