Vasto incendio nella notte | in fiamme un deposito densa nube di fumo sulla città

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo si è sviluppato un incendio in via Roma a Frattamaggiore, coinvolgendo un deposito. Le fiamme sono state avvistate intorno alla mezzanotte, e si è sollevata una densa nube di fumo visibile sulla città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Vasto incendio intorno alla mezzanotte, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, in via Roma, a Frattamaggiore. Ad essere aggredito dalle fiamme un capannone adibito a deposito. Sul posto sono subito giunte due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Napoli con due autobotti e carro aria. I caschi rossi sono impegnati a contenere le fiamme e ad evitare che si estendano ad altri immobili. Dal capannone si è alzata una densa nube di fumo nero. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Brutto incidente in tangenziale: si scontrano un autobus e due autocarri. Ci sono feriti . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo»MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono... Incendio oggi a Fermo, veranda in fiamme e densa colonna di fumo in cielo: chiusa per ore la Statale AdriaticaPorto Sant’Elpidio (Fermo), 31 dicembre 2025 — Fiamme improvvise, boati avvertiti a distanza e una delle arterie più trafficate della costa... Una raccolta di contenuti su Vasto incendio. Temi più discussi: Vasto incendio in una ditta di smaltimento ferro, il rogo domato dai vigili del fuoco nella notte; Paura a via Roma, a fuoco un deposito; Incendio in Ossola: a fuoco ex strutture in legno di Enel; Raccolta fondi per la Casa del Popolo distrutta dall'incendio. Incendio nella notte a Livorno Ferraris: fiamme sul tetto di una casa, intervengono i vigili del fuocoRogo in via Solaro del Borgo ieri sera, abitazioni vicine messe in sicurezza grazie all’intervento di più squadre ... giornalelavoce.it Vasto incendio in una ditta di smaltimento ferro, il rogo domato dai vigili del fuoco nella nottePer le operazioni di spegnimento sono stati attivati 13 mezzi tra cui un'autobotte. Attualmente in corso le operazioni di smasssamento e bonifica ... anconatoday.it Vasto incendio alla stalla Monte Stivo di Avio. Vigili del fuoco volontari e permanenti sul posto. - facebook.com facebook