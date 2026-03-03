Collana strappata a Torino | arrestato il ladro con hashish

A Torino, nel quartiere di Borgo Dora, un uomo di 43 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver strappato una collana d’oro a una donna di 46 anni. Durante l’intervento, è stato anche scoperto in possesso di hashish. L’uomo è stato arrestato e portato in centrale.

Un cittadino marocchino di 43 anni è stato arrestato nel quartiere di Borgo Dora a Torino dopo aver strappato una collana d'oro a una donna di 46 anni. L'aggressore, che tentava di scappare portando via il gioiello spezzato, è stato bloccato da un agente di polizia locale e da alcuni passanti che hanno contribuito alla cattura. Oltre al furto con strappo, l'uomo era in possesso di sostanze stupefacenti che ha cercato di distruggere durante l'arresto. L'episodio si è verificato sabato 28 febbraio alle 18:00 circa, in un momento di grande affollamento dovuto alla presenza di un mercato settimanale nella zona. La vittima, colpita mentre camminava sul marciapiede, ha il suo gioiello spezzarsi durante la violenta azione di strappo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

