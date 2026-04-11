Lunedì 13 aprile le farmacie private saranno chiuse per 24 ore a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori del settore. La protesta coinvolge tutto il personale dipendente delle farmacie, che si asterrà dal lavoro per l'intera giornata. Durante questa giornata, alcune prestazioni saranno garantite, mentre altre potrebbero subire variazioni o interruzioni. La chiusura riguarda tutte le farmacie private presenti sul territorio.

Il 13 aprile si terrà lo sciopero delle farmacie private. Dalle 00.01 alle 24.00 - insomma per l'intera giornata di lunedì - tutto il il personale dipendente (dunque non solo i farmacisti collaboratori ma anche gli altri lavoratori delle farmacie) incroceranno le braccia per chiedere di sbloccare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. A Roma si svolgerà la manifestazione nazionale, con un corteo in mattinata da piazza Vittorio Emanuele II a piazza San Giovanni in Laterano, per la quale sono attesi circa 1.500 lavoratrici e lavoratori provenienti da tutta Italia. Ma dunque le farmacie lunedì... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sciopero farmacisti, lunedì 13 aprile farmacie chiuse 24 ore? Le prestazioni garantite e cosa cambia per i cittadini

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