Mercato Juventus | dialogo con la Fiorentina per questi tre calciatori ma le trattative si sono arenate Cos’è successo
Il mercato della Juventus si è scontrato con alcune difficoltà nelle trattative con la Fiorentina riguardo a tre calciatori. Dopo un iniziale dialogo, le negoziazioni si sono temporaneamente interrotte, lasciando in sospeso le possibilità di accordo. La situazione rimane in evoluzione e resta da capire quali saranno gli sviluppi futuri per entrambe le società.
Mercato Juventus: dialogo con la Fiorentina per questi tre calciatori, ma le trattative si sono arenate. Vediamo insieme che cosa è successo. La Juventus continua a muoversi con circospezione in queste frenetiche battute finali del calciomercato invernale, sondando il terreno per eventuali colpi last minute che possano alzare il tasso tecnico della rosa. Tuttavia, una delle piste più suggestive delle ultime ore sembra essersi definitivamente chiusa prima ancora di decollare. Stando a quanto rivelato in esclusiva da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, la dirigenza bianconera è tornata a fare un sondaggio concreto per Albert Gudmundsson, provando a capire se ci fossero i margini per portarlo a Torino in questo finale di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, un giocatore dell’Arsenal si allena con la maglia bianconera: le FOTO sono diventate virali, ecco cos’è successo
Leggi anche: Vlahovic Juventus: segnali importanti dalla Continassa nell’allenamento di oggi. Cos’è successo e quali sono le sensazioni attorno al 9 verso la Fiorentina
Argomenti discussi: Juve, dialogo aperto con la Fiorentina: piace Fortini. Ecco chi potrebbe andare a Firenze; Serie A, Calciomercato Juventus – Giornata caldissima: tutte le trattative live; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Gazzetta - Juventus su Fortini: dialogo aperto con la Fiorentina, due pedine possibili nell'affare.
Juventus, Pedullà: ‘Giornata importante, rapporti Mateta-Crystal ai minimi storici’Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Juventus e delle trattative che vanno avanti su diversi fronti per rinforzare l’attacco ... it.blastingnews.com
Mercato Milan: prosegue il dialogo con la Juventus per lo scambio Loftus-Gatti. Le ultime da SportMediasetIn merito al mercato del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che prosegue il diagolo tra i rossoneri e la Juventus per il possibile scambio di prestiti ... milannews.it
Aggiornamento sul mercato #Juventus Precarietà sulle scelte del presente e del futuro #Juve x.com
Tuttosport - Scontro in lega, il Napoli chiede modifiche per sbloccare il mercato: Juventus ed Inter contro De Laurentiis - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.