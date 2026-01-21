Mercato Juventus | dialogo con la Fiorentina per questi tre calciatori ma le trattative si sono arenate Cos’è successo

Il mercato della Juventus si è scontrato con alcune difficoltà nelle trattative con la Fiorentina riguardo a tre calciatori. Dopo un iniziale dialogo, le negoziazioni si sono temporaneamente interrotte, lasciando in sospeso le possibilità di accordo. La situazione rimane in evoluzione e resta da capire quali saranno gli sviluppi futuri per entrambe le società.

