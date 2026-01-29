Firenze Amici della Musica |  Gabriele Strata alla Pergola e Miriam Prandi al Niccolini

Questa sera a Firenze, l’Associazione Amici della Musica apre la stagione con due concerti. Alla Pergola, Gabriele Strata suona al pianoforte, portando musiche di Chopin, Adès e Crumb. Al Niccolini, Miriam Prandi interpreta le Suite n.6 e n.1 di Bach per violoncello solo, alternandosi con le Sonate di J. S. Bach. Due appuntamenti diversi, entrambi con interpreti di grande talento, pronti a regalare emozioni ai presenti.

Domenica 1° febbraio alle 19 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), rara e particolare occasione di ascoltare Miriam Prandi in concerto non solo al violoncello, suo strumento principale, ma anche al pianoforte. La musicista eseguirà le Suite n.6 e n.1 per violoncello solo di J. S. Bach e, al pianoforte, le Sonate K.208, K.29, K.491 e K.466 di Scarlatti. Gabriele Strata è regolarmente invitato nelle più importanti stagioni italiane e internazionali, esibendosi in Sala Verdi a Milano (Società del Quartetto), Berliner Philharmonie con la Sinfonie Orchester Berlin, Wigmore Hall, Barbican Centre e Cadogan Hall a Londra, Het Concertgebouw a Amsterdam, Maison Symphonique di Montréal con Orchestre Symphonique de Montréal, St. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gabriele Strata inaugura la sua residenza triennale con gli Amici della Musica! Sabato 31 gennaio ore 16:00 Teatro della Pergola Gabriele Strata, pianoforte Musiche di Chopin, Adès, Crumb Biglietti in vendita su Vivaticket - facebook.com facebook