Scatta l’ordinanza anti bivacchi Ma il Comune dia il buon esempio

Il Comune ha firmato un’ordinanza contro il bivacco nei giardini pubblici, in seguito a recenti episodi di presenza di persone che si sono assestate in alcune aree verdi della città. In particolare, nel parco Lennon sono stati allontanati tre cittadini stranieri, motivo che ha spinto le autorità a intervenire con misure più rigide. La decisione arriva nel momento in cui si registra una crescente preoccupazione per la presenza di bivacchi nelle aree pubbliche.

Dopo gli ultimi episodi ai giardini pubblici Lennon, con l’allontanamento di tre egiziani, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha deciso di firmare di nuovo l’ ordinanza anti-bivacco, come aveva fatto la scorsa estate dopo i casi di "indebita occupazione di aree pubbliche utilizzate come accampamento". "Fino al 31 dicembre è vietato, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a tutela del patrimonio pubblico, il campeggio, il bivacco e l’accampamento" si legge nell’atto. Chi non rispetta l’ordinanza può essere punito con una sanzione da 25 a 500 euro. Gli uffici comunali sono tenuti a intraprendere "le azioni...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatta l’ordinanza anti bivacchi. "Ma il Comune dia il buon esempio" Colle punta sulla sicurezza. Scatta l’ordinanza anti bivacco ma l’opposizione non ci staIl sindaco di Colle, Piero Pii, ha firmato un’ordinanza per contrastare episodi di bivacco, accampamenti di fortuna e consumo eccessivo di alcol in... Leggi anche: San Lorenzo, ennesimo blitz anti-bivacchi. Murato un immobile del Comune abbandonato