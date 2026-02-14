San Lorenzo ennesimo blitz anti-bivacchi Murato un immobile del Comune abbandonato

Venerdì 13 febbraio, forze dell’ordine, Ama e il II municipio hanno messo in atto un nuovo intervento a San Lorenzo, dove alcuni cittadini avevano segnalato problemi di bivacchi e degrado. Durante l’operazione, hanno murato un edificio abbandonato di proprietà comunale, che era diventato un punto di ritrovo per gli bivacchi. Questa azione si inserisce in una serie di interventi per ripulire e mettere in sicurezza l’area.

Questa operazione della polizia locale di Como all’alba ha portato allo sgombero di un immobile occupato abusivamente.

Questa mattina, le forze dell'ordine e Ama sono intervenute tra Tiburtina e San Lorenzo per rimuovere i bivacchi e i rifiuti lasciati dagli homeless.

