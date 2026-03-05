Colle punta sulla sicurezza Scatta l’ordinanza anti bivacco ma l’opposizione non ci sta

Il sindaco di Colle ha firmato un’ordinanza che vieta bivacchi, accampamenti improvvisati e l’uso eccessivo di alcol in alcune zone della città. La misura mira a garantire maggiore sicurezza, ma l’opposizione politica ha già espresso dissenso, criticando la decisione e chiedendo chiarimenti. La questione riguarda principalmente le aree pubbliche dove si registrano questi comportamenti.

Il sindaco di Colle, Piero Pii, ha firmato un’ordinanza per contrastare episodi di bivacco, accampamenti di fortuna e consumo eccessivo di alcol in alcune aree della città. L’ordinanza vieta il bivacco, in diverse aree pubbliche, dal centro storico alle aree di trasporto pubblico; dai parcheggi alle zone vicine a scuole e strutture sanitarie, fino ai parchi, ai giardini pubblici, ai complessi monumentali e alle aree destinate a mercati, fiere e spettacoli. Nelle stesse aree, dalle 21 alle 7, non sarà consentito consumare o detenere per il consumo immediato bevande alcoliche in bottiglie o contenitori di vetro, fatta eccezione per le aree di somministrazione autorizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

