Scarica dopo il trionfo in Coppa Banca Annia ko dopo 21 vittorie consecutive
Dopo aver conquistato la Coppa Italia e aver ottenuto la promozione in Serie A3, la squadra di volley femminile di Banca Annia ha subito una sconfitta, interrompendo una serie di 21 vittorie consecutive nel campionato di Serie B1. La partita rappresenta un episodio isolato in una stagione caratterizzata da risultati molto positivi, senza mettere in discussione il percorso complessivo della squadra.
Prima o poi doveva succedere. Una sconfitta che non scalfisce una stagione da favola per la Banca Annia, impegnata nel campionato di volley femminile di serie B1, recentemente promossa in A3 e fresca di vittoria della Coppa Italia. A Schio arriva la prima sconfitta stagionale per la Banca Annia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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