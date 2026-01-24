Dopo le tredici vittorie di fila Banca Annia si gode il primato da imbattuta

Dopo aver concluso il girone d’andata con tredici vittorie consecutive, Banca Annia Padova Women si prepara per il ritorno in campo. La lunga pausa consente alla squadra di ricaricare le energie e affinare la preparazione in vista delle sfide del girone di ritorno, che riprenderà sabato 7 febbraio alle 21 a Lecco. La squadra si impegna a mantenere alta la concentrazione per proseguire il cammino senza interruzioni.

Banca Annia Padova Women imbattuta: 13 vittorie su 13 e qualificazione alla Coppa Italia

