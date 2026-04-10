Durante la quarta giornata degli Europei individuali di scacchi, disputata a Katowice, si è conclusa la fase prima del giorno di riposo previsto per venerdì 17. Tra i protagonisti, il match tra il favorito Brunello e Lodici ha segnato un punto di svolta, mentre Moroni si è mantenuto nella parte alta della classifica. La competizione prosegue con numerosi giocatori in corsa per la conquista del titolo continentale.

Si è chiusa la quarta giornata agli Europei individuali di scacchi, in quel di Katowice. Ed è anche l’ultima a precedere il primo dei due giorni di riposo (l’altro è previsto per venerdì 17). Di giocatori a punteggio pieno ne sono rimasti solo due, il venezuelano che dal 2021 gioca per la Spagna Eduardo Iturrizaga e l’armeno Robert Hovhannisyan, entrambi molto esperti e rispettati. Dietro di loro un gruppone praticamente infinito a 3,54, che comprende ben 32 giocatori. Tra i Paesi più rappresentati in questa fattispecie abbiamo Polonia e Armenia, con quattro giocatori, ma anche e soprattutto l’Italia, che ha tutti i suoi Grandi Maestri in questa zona di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: derby Brunello-Lodici patto agli Europei 2026. Anche Moroni nella scia della vetta

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