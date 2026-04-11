Michele Sbravati nuovo responsabile settore giovanile Inter | ha detto sì! Ora l’addio alla Juventus

Michele Sbravati è stato annunciato come nuovo responsabile del settore giovanile dell’Inter. Dopo aver lasciato la Juventus, ha accettato l’incarico con il club nerazzurro. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal team, che ha confermato il suo arrivo nel ruolo. La sua nomina segna il passaggio dall’esperienza precedente alla nuova posizione all’interno dell’organizzazione dell’Inter.

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